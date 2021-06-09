Ростов-на-Дону, , 12:36 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 154 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 июня. Это на один случай меньше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 37 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (62) и Батайске (семь), в остальных территориях — от одного до шести случаев. 17,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 7,1% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области выявлено 95 618 носителей коронавируса.

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