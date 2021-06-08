Екатеринбург, 8 июня 2021, 15:55 — REGNUM В Свердловской области начали раздачу специальных значков для жителей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
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По словам чиновника, в ряде муниципалитетов значки уже раздают тем, кто прививается от вируса. В частности, в Ирбите.
«Мы рекомендуем так обозначать факт своей привитости», — уточнил Креков.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировали с начала пандемии COVID-19 более 90 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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