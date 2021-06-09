Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 85 новых носителей коронавируса, это на один случай меньше, чем сутками ранее. Суточная выявляемость коронавируса в Ленобласти вторую неделю идёт на спад, чего не сказать о количестве госпитализаций, об этом 9 июня сообщили в региональном оперативном штабе. В этой связи в Ленобласти развернуто еще 230 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, по данным на утро 9 июня в Ленобласти развернута 1181 койка, из них свободны 260 коек (22,02%), в том числе в палатах реанимации — 89 коек. За минувшие сутки региональные власти дополнительно развернули 230 коек в Лужской больнице.

«За прошлые сутки на специализированные койки поступили 125 человек, в том числе девять — в палаты интенсивной терапии. Сутками ранее госпитализировали 131 жителя региона, — уточнили в пресс-службе комитета. — Медики констатируют, что единственный способ остановить рост заболеваемости — сделать прививку одной из трех имеющихся в Ленинградской области вакциной. Адреса и расписание прививочных пунктов жители могут найти на сайтах районных больниц».

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 8 июня было обнаружено в городах: Всеволожск (девять), Тихвин (восемь), Гатчина и поселке городского типа (пгт) Дубровка (по пять), Бокситогорск, Сланцы (по четыре), Шлиссельбург, пгт. им. Свердлова (три), Волхов, Тосно, Приморск, Кингисепп, Луга, а также городском поселке Мга, в поселке Петровское и в деревнях Старая, Большой Сабск, Яровщина Доможировское сельское поселение (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 46 046 зараженных. Из них выздоровел и выписан 43 171 человек, в том числе 91 человек — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончался 1 541 человек, в том числе 12 — за минувшие сутки. Это на два летальных случая меньше, чем днем ранее.

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