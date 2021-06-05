Москва, , 14:02 — REGNUM В Российской Федерации за сутки выявлено 9145 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 9145 новых случаев заражения выявлены в 83 субъектах Федерации из 85. При этом 14,7% случаев не имели клинических проявлений болезни.

за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 399 человек. Полностью выздороветь от COVID-19 смогли 8565 человек.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом в сутки по-прежнему фиксируется в Москве — 2897. На втором месте по-прежнему Санкт-Петербург — 857.

Далее следуют: Московская область (775), Нижегородская область (163), ростовская область (159), Воронежская область (144).