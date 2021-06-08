Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге увеличивается число инфекционных коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. В преддверии футбольных матчей Чемпионата Европы по футболу — 2020 (Евро-2020) в городе развернут 6,5 тыс. коек. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

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Так, с начала июня в Петербурге начали приём больных в седьмом павильоне «Ленэкспо», где было развернуто 705 коек. С конца текущей недели (7−13 июня) в павильоне будут открыты ещё 295 коек. Кроме того, увеличена до 660 мест мощность временного инфекционного госпиталя в пансионате «Заря». В конце недели 900 коек на основной площадке Госпиталя для ветеранов войн также будут перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19.

«Городским комитетом по здравоохранению утвержден регламент по медицинскому обеспечению проходящих в Санкт-Петербурге матчей Чемпионата Европы по футболу. Подготовлены более 6,5 тысяч коек в неинфекционных стационарах и 350 обсервационных коек в пансионате «Балтиец», — уточнили в пресс-службе.

Также предусмотрена работа медицинских пунктов, мобильных медицинских бригад и бригад скорой медицинской помощи внутри периметра стадиона «Газпром Арена», на прилегающих к нему территориях, на базах команд, в предматчевых гостиницах, на тренировочных площадках и фан-зонах. Будут задействованы 563 работника скорой медицинской помощи.

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