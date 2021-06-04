Ставрополь, , 17:15 — REGNUM В Ставропольский край в скором времени поступит еще одна российская вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак Лайт» («Спутник Лайт»). Краевой минздрав направил заявку на получение 360,5 тыс. доз препарата.

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Эта вакцина рассчитана на однократное введение и действует в течение 8−9 месяцев, в то время как ее двукомпонентный «брат» «Спутник V» формирует иммунитет на срок до двух лет. Однако применять ее можно лишь лицам от 18 до 40 лет.

В настоящее время на Ставрополье уже получены три российские вакцины — «Гам-Ковид-Вак», «Эпиваккорона» и «Ковивак». Каждый гражданин имеет возможность выбора любой из них, предварительно записавшись на прививку. Всего в крае уже приняли участие в прививочной кампании более 268 тыс. человек. Из них оба компонента вакцины против коронавируса получили уже около 212 тыс. человек.