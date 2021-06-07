Новосибирск, , 14:28 — REGNUM В новосибирские поликлиники сегодня, 7 июня, поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Её хватит, чтобы привить семь тысяч человек, сообщили в региональном правительстве.

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«В общей сложности регион получил более 371 тысячи доз препаратов «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По состоянию на 7 июня вакцинировано однократно 327 697 жителей региона. Привиты двукратно и завершили курс вакцинации — 252 607 человек», — уточнили в областной администрации.

В настоящее время в Новосибирской области развернуто 95 пунктов вакцинопрофилактики COVID-19 — во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах; сформировано 87 выездных прививочных бригад.