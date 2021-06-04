Ижевск, , 08:30 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 июня прививку от коронавируса сделали 121 455 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получил 96 561 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 2198 человек. 1447 жителей Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 июня в республике провели 1 170 816 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3286 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3719 исследований.