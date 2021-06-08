Томск, , 11:51 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 33 099, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Коэффициент распространения инфекции, таким образом, достиг 1,19. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 31 858, в том числе семь за последние сутки.

Добавим, ранее в регионе было зарегистрировано 443 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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