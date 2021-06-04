Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM К России обратился ряд государств с предложением о взаимном признании ковид-сертификатов, удостоверяющих факт вакцинации человека от COVID-19. Об этом журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Несколько стран обратились [с предложением взаимно признать сертификаты вакцинации от COVID-19], в частности Венгрия», — сказал Мурашко.

По его словам, в целом Россия поддерживает признание ковид-сертификатов и уже готова рассмотреть вопрос о взаимном признании таких документов с Венгрией.