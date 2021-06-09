Новосибирск, , 12:41 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 9 июня, за минувшие сутки выявлено 86 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 78 случаев.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 28 и 70 лет и женщины в возрасте 63, 69 и 79 лет. Всего в регионе умерли 1923 человека, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 74 человека. На ИВЛ — десять пациентов».

Всего на утро сегодня, 9 июня, в регионе зарегистрировано 44 072 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2796 детей; 39 882 пациента выздоровели (+87 за сутки).