Ижевск, , 10:41 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 июня прививку от коронавируса сделали 125 367 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 101 528 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 80 человек. 3543 жителя Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июня в республике провели 1 184 485 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2513 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1862 исследования.

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