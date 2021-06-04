Новосибирск, , 08:11 — REGNUM В Новосибирске с 6 по 13 июня пройдёт кубок России по спортивной гимнастике. В соревнованиях будут участвовать 39 гимнастов и 29 гимнасток из 25 субъектов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новосибирскую область представить заслуженный мастер спорта, серебряный призёр игр XXXI Олимпиады (Рио-де-Жанейро, 2016 г.), чемпион мира 2019 года Иван Стретович.

В мэрии Новосибирска уточнили, что соревнования такого уровня проводятся на территории города впервые. Для новосибирских гимнастов они станут генеральной репетицией перед XXXII Олимпийскими играми. После Кубка сформируется окончательный состав сборных команд, которые представят Россию.

Среди почётных гостей — двукратная олимпийская чемпионка, вице-президент Федерации спортивной гимнастики Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве (1976 и 1980) Мария Филатова, четырехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов Мария Пасека, обладательница двух серебряных медалей лондонской Олимпиады (2012) Виктория Комова.

Отмечается, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и продления режима повышенной готовности до 30 июня, на спортивные соревнования будут допущены зрители согласно вместимости спортивного сооружения — Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.