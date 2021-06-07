Белгород, , 17:01 — REGNUM В Белгородской области 7 июня подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончался один человек, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 27 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 39 213 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 34 918 человек, из них 28 пациентов выписаны за сутки. Госпитализированы в стационары 944 жителя, на самоизоляции находятся 9604 белгородца.

В регионе скончался 705-й пациент с подтверждённым COVID-19 — это житель Губкинского городского округа 1955 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.