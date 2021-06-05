Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко считает, что некоторые субъекты Федерации приблизились к победе над коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом Мурашко заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

По словам Мурашко, в ряде регионов России сложилась ситуация, кода число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 довольно незначительное, то есть можно говорить о победе над коронавирусной инфекцией в некоторых регионах.

Однако ситуация может измениться к худшему, так как мобильность граждан сохраняется. Поэтому необходимо продолжить наращивать число вакцинированных людей даже в тех местах, где коронавирус уже отступил.

«Даже где спокойная и стабильная ситуация в населённых пунктах, всё равно нужно создать пул вакцинированных людей», — сказал министр здравоохранения.