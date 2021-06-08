Курск, , 13:14 — REGNUM В Курской области граждане старше 65 лет за вакцинацию от коронавируса будут получать единовременную денежную выплату. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Куряне в возрасте 65 лет и старше получат три тысячи рублей, если они привились первым компонентом вакцины с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года.

Списки вакцинированных формирует Курский областной клинический кожвендиспансер. Выплату будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. Средства станут начислять на счет, куда гражданам поступает пенсия.

Всего в регионе насчитывается 197 тыс. человек старше 65 лет. По данным на 7 июня, полностью завершили вакцинацию 121 тыс. 570 курян. Согласно планам, в области должны вакцинироваться не менее 534 тыс. человек.