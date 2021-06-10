Москва, , 11:48 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться не естественным, а искусственным путем. Об этом 10 июня заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Такая возможность есть», — сказал парламентарий.

По его словам, появляются убедительные факты, которые говорят в пользу этой гипотезы.

«Но эти факты нельзя инсталлировать в правовом поле», — заявил Онищенко.

В то же время депутат обратил внимание на то, что Китаю не было смысла применять этот вирус в случае его искусственного создания против собственного же населения.

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