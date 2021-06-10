Магадан, , 08:07 — REGNUM Дни первой и второй прививки от коронавируса сделают нерабочими и оплачиваемыми в Магаданской области — такое поручение дал губернатор Сергей Носов.

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Отмечается, что такие «бонусы» будут применяться лишь к работникам бюджетной сферы.

«На заседании оперативного штаба губернатор поручил продлить до 1 августа выплаты по 1000 рублей для старшего поколения (60+), которые приходят на прививку», — написал телеграм-канал ПУЛ №49.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за месяц снизились темпы вакцинации от коронавируса.