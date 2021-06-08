Саранск, , 13:10 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 8 июня выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 191 случая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 35 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 828 жителей Мордовии. 292 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 2071 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 7 июня в инфекционных стационарах республики лечение получали 425 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1920 человек.