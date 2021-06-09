Рязань, , 16:20 — REGNUM В Рязанской области 9 июня подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 46 пациентов, трое скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,16%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 29 711 жителей. Выздоровели 28 200 человек. В лечебных учреждениях находятся 360 пациентов с коронавирусом.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 552 пациента, смерть трёх человек подтверждена за прошедшие сутки.