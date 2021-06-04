Симферополь, , 10:53 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 4 июня. Накануне, 3 июня, сообщалось о 101 новом случае заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 68 крымчан. Зарегистрировано пять новых смертей среди пациентов с подтверждённым ковидом. В стационарах лечатся 1611 человек, дома — 259 пациентов.

Всего в Крыму с начала пандемии подтверждено 43 883 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 845 человек, скончались 1 374 человек.