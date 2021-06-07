Грозный, , 16:09 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки были зафиксированы два случая смерти пациентов, не перенесших заражение коронавирусом. Общее число скончавшихся составило, по данным федерального оперативного штаба на 7 июня, 138 человек, из них в июне скончались четверо.

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Чечня занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе как субъект с наименьшим числом случаев летального исхода от COVID-19. Всего в республике к настоящему времени насчитывается 12 369 носителей коронавируса, выздоровел из них 12 101 пациент.

За прошедший день было подтверждено еще 13 случаев заражения этой опасной инфекцией, выздоровели за тот же день 11 человек.