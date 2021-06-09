Нижний Новгород, , 15:42 — REGNUM В период с апреля 2020 года по настоящее время возбуждено свыше 35 тысяч административных дел в отношении жителей Нижегородской области, нарушивших масочный режим в условиях пандемии коронавирусной инфекции, передает «NewsNN».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Как отмечают в правоохранительных органах, наиболее активно дела по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса об административных правонарушениях заводили в 2020 году.

В 2021 году к проблеме соблюдения гражданами масочного режима в регионе стали относиться менее серьезно.

При этом в минувшем году суды оштрафовали только 181 нарушителя и вынесли предупреждение еще 57 нижегородцам. В общей сложности сумма штрафов составила лишь чуть больше 1,6 млн рублей.