Чебоксары, , 05:59 — REGNUM В Ульяновской области предварительно подтверждено ещё более 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, с начала пандемии в регионе проведено 925 719 лабораторных исследований на коронавирус в отношении 886 821 человека. За последние сутки официально выявлено 84 случая заражения SARS-CoV-2.

В настоящее время под наблюдением находятся 8650 контактных лиц.

Отметим, что в рамках тематической недели «Здравоохранение» в Ульяновской области 12 июня «площадка здоровья» развернётся в садоводческом товариществе «Родничок-1» Майнского района. По итогам обследования состоится индивидуальное консультирование по коррекции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.