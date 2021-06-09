Абакан, , 08:37 — REGNUM В Хакасии подтвердили три новых летальных случая среди пациентов с диагнозом COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скончались женщины в возрасте 66, 68 лет и 81 года.

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Таким образом, число жертв коронавируса в республике с начала года составило 192. Общее число случаев заражения достигло 5868. За минувшие сутки выявлено 37 новых носителей, выздоровели 21. Всего к настоящему времени от COVID-19 выздоровели 5312 пациентов.

«Под медицинским наблюдением находятся 1 776 (-14) человек, контактировавших с больными. Амбулаторно лечатся 209 (+7) пациентов, проходят лечение в стационарах 155 (+6) человек: 10 из них на аппаратах ИВЛ», — добавили в правительстве.