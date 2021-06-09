Липецк, 9 июня 2021, 16:11 — REGNUM В Липецкой области ситуация с заболеваемостью COVID-19 — относительно стабильная. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое 9 июня провел глава региона Игорь Артамонов.
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В пяти инфекционных госпиталях региона с 27 мая функционируют 900 коек для лечения больных COVID-19. Свободный коечный фонд за последнюю неделю составляет около 20%.
Игорь Артамонов добавил, что все массовые мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мер безопасности.