Липецк, , 16:11 — REGNUM В Липецкой области ситуация с заболеваемостью COVID-19 — относительно стабильная. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое 9 июня провел глава региона Игорь Артамонов.

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В пяти инфекционных госпиталях региона с 27 мая функционируют 900 коек для лечения больных COVID-19. Свободный коечный фонд за последнюю неделю составляет около 20%.

«Положительная динамика позволяет нам частично снимать коронавирусные ограничения для проведения в Липецкой области традиционного бала выпускников, разнообразных фестивалей и спортивных соревнований, — сказал Игорь Артамонов. — Так, если ранее разрешалось проведение мероприятий на открытом воздухе численностью не более 1000 человек, то теперь — с числом участников не более 50% от вместимости площадки. Постановление администрации Липецкой области об этом подписано и вступит в силу со дня его официального опубликования».

Игорь Артамонов добавил, что все массовые мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мер безопасности.