Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM В Ростовской области могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19. Проработать этот вопрос предложил в ходе заседания регионального оперштаба 8 июня заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

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По его словам, необходимо проработать вопрос «настоятельной вакцинации» от коронавируса сотрудников ряда предприятий, торговых центров. При этом продолжится контроль за соблюдением санитарных требований в общественных местах.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года донские власти опровергли информацию о возможной обязательной вакцинации от COVID-19 в Ростовской области.

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