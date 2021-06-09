Ставрополь, , 13:55 — REGNUM В Ставропольском крае число заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки увеличилось еще на 58 человек. Общее число носителей инфекции достигло 55 360 человек. Такие данные привел 9 июня федеральный оперативный штаб.

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За тот же день выздоровели 87 ставропольцев, а общее число сумевших справиться с болезнью достигло на Ставрополье 52 504 человек. Не удалось спасти врачам за все время пандемии 1557 пациентов, которые скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Ежедневно в крае умирают от этой опасной инфекции 5−6 человек. За прошедшие сутки зафиксировано пять случаев летального исхода. По показателю смертности регион оказался на первом месте в СКФО.