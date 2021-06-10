Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 859 инфицированных коронавирусом, это на семь случаев больше, чем днем ранее, сообщили 10 июня в федеральном оперштабе. Также зарегистрировано еще 43 летальных исхода от COVID-19, что на шесть случаев меньше, чем днем ранее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 448 138 случаев заражения COVID-19. Скончались 14 760 человек. Выздоровели 416 973 человека, из них 9 июня были выписаны по выздоровлении 1386 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31 168 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге второй день подряд регистрируют высокую смертность от COVID-19