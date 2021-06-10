Краснодар, , 09:28 — REGNUM Жизни 54 медицинских работников унёс COVID-19 за период эпидемии в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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По данным, которые привела вице-губернатор Анна Минькова, последствия коронавируса стали причиной смерти 47 медиков за период с марта по декабрь 2020 года, в 2021 году скончались семь медработников.

«Это большая утрата, но мы видим серьезное снижение смертности от COVID-19 среди врачей благодаря своевременной вакцинации. В общей сложности более 3 тысяч медиков переболели COVID-19, но учитывая те осложнения, которые могут развиваться, они предпочитают не откладывать вакцинацию на потом и получат прививку сейчас», — добавила Анна Минькова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на начало июня в Краснодарском крае прививку от коронавируса получила 31 тысяча медицинских работников.