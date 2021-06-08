Йошкар-Ола, , 22:29 — REGNUM В Марий Эл праздничные мероприятия по случаю Дня России, межрегионального праздника марийской культуры «Пеледыш пайрем» и праздника «Сабантуй» перенесены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев в ходе заседания оперативного штаба республики.

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По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Булатовой, тенденции к снижению уровня заболеваемости в республике пока не наблюдается, напротив, суточные показатели прироста увеличились в течение двух предыдущих недель с 0,12 до 0,16 в настоящее время.

«Также за последнюю неделю в 1,5 раза наблюдается увеличение количества случаев заболевания внебольничными пневмониями, в том числе ковидной этиологии», — констатировала она.

Глава региона подчеркнул, что в условиях осложнения эпидситуации праздничные мероприятия с участием большого числа людей проводить недопустимо, необходимо максимально сократить риски распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня в регионе выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 20 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 685 случаев. Выздоровели с начала пандемии 13 203 жителя Марий Эл, 258 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 224 человека.

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