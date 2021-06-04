Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 14:55 — REGNUM Применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не сопровождается смертельными случаями, она надежна и безопасна. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 4 июня, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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«По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что испытал применение вакцины на себе. В некоторых случаях возможно небольшое повышение температуры, зато защита — очень хорошая.
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