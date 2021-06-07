Майкоп, , 16:16 — REGNUM В Адыгее за последние сутки был подтвержден коронавирус еще у семи жителей республики. Столько же человек были выписаны за этот день в связи с выздоровлением. Такие данные приводит 7 июня федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В регионе в настоящее время насчитывается 311 «активных» больных.

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С начала пандемии в Адыгее был подтвержден коронавирус у 14 730 жителей республики. Сумели справиться с болезнью 14 210 пациентов. Не удалось спасти врачам 209 человек.

За прошедший день был зафиксирован еще один случай летального исхода. За день до этого в регионе скончался от COVID-19 также один человек. Всего в июне умерли семеро жителей субъекта РФ.