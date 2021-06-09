Чебоксары, , 12:14 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 46 случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 9 июня, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 26 197 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 46.

Вылечились 23 972 человека, доля выздоровевших превышает 91,5%. За последние сутки победили болезнь 44 пациента.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё четыре пациента с коронавирусом. В результате общее число летальных исходов достигло 1458. В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 767 пациентам.