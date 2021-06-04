Тюмень, , 14:35 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 июня коронавирусом заразился 36 991 человек, выздоровели 35 45 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 4 июня скончался 594 пациента с COVID-19, что на три человека больше, чем днём ранее.