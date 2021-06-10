Черногорск, Хакасия, , 09:22 — REGNUM В Хакасии из-за роста заболеваемости COVID-19 разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в ковид-стационар перепрофилируют Черногорский роддом.

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С 12 июня он сможет принять до 60 пациентов с коронавирусом. Рожениц будут направлять в Республиканский перинатальный центр. Кроме того, из резерва выводятся дополнительные 25 коекдля пациентов с COVID-19 в Черногорске и Саяногорске.

«Таким образом, к концу этой недели для пациентов с новой коронавирусной инфекцией будет задействовано 385 коек. Дальнейшие решения, связанные с коечным фондом для пациентов с COVID-19, будут зависеть от складывающейся эпидобстановки», — отметили в правительстве.