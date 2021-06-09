Ульяновск, , 07:17 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

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По оперативной информации ведомства, за последние сутки в регионе предварительно подтверждено 85 случаев заражения SARS-CoV-2. Отметим, что последние пять суток, с 3 по 7 июня, выявлялось от 82 до 84 случаев.

С начала пандемии в Ульяновской области провели 923 345 лабораторных исследований на коронавирус. Обследование прошли 884 526 жителей.

В настоящее время под наблюдением находятся 8659 контактных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действие ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса продлили по 30 июня.