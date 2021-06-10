Якутск, , 05:22 — REGNUM В Якутии за сутки от COVID-19 скончались ещё пять человек (накануне — два), лабораторно подтверждено 100 случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в оперативном штабе.

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Якутия на 13-м месте по числу суточного прироста зараженных коронавирусом в России.

Всего в республике с начала пандемии выдано 39 377 положительных тестов на COVID-19, выздоровели 35 175 пациентов (+211 за сутки), умерли от осложнений 703 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за месяц снизились темпы вакцинации от коронавируса.