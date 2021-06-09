Москва, , 12:47 — REGNUM Создателям вакцины от COVID-19 «Спутник V» указом президента России Владимира Путина присуждена государственная премия РФ в области науки и технологий за 2020 год.

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Премия присуждена директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александру Гинцбургу, замдиректора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных сил России полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.

Государственную премию также получили исследователи из Санкт-Петербурга Евгений Александров и Валерий Запасский за новые подходы в исследовании полупроводнико и ученые-медики за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что некоторые научные учреждения России за минувший год делали безуспешные попытки переманить сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. «Мы дифференцируем, мы берем только лучших специалистов, которых нам не хватает», сказал он.

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