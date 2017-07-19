В Центре «Вектор» прокомментировали данные по новому штамму NeoCov
В научном центре «Вектор» знают о полученных в Китае данных по коронавирусу NeoCov. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.
«Специалисты научного центра «Вектор» знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции», — говорится в сообщении.
Ростовский губернатор назвал наиболее пострадавшие из-за пандемии отрасли
Пандемия коронавируса больше всего негативно сказалась на нескольких отраслях экономики, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев.
Прививать подростков «Спутником М» в Петербурге будут в 59 поликлиниках
Пройти вакцинацию «Спутником М» подростки смогут в 59 поликлиниках Санкт-Петербурга. Об этом 26 января сообщили в телеграм-канале комитета по здравоохранению.
За сутки в Новосибирской области из-за COVID-19 госпитализировали 19 детей
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 января, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2407 пациентов, в том числе 110 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Крыму официально вернули пенсионерам право льготного проезда
Жители Республики Крым старше 60 лет снова смогут без ограничений пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте с 28 января. Соответствующие изменения в указ о введении в регионе режима повышенной готовности внёс глава Крыма Сергей Аксёнов. Документ опубликован 27 января на сайте правительства РК.
В Ленобласти суточная заболеваемость ковидом за неделю выросла на 14%
В Ленинградской области суточная заболеваемость COVID-19 за неделю выросла с 9 до 14%.
В Челябинской области COVID-19 победили ещё 12 человек
В Челябинской области ещё 12 граждан справились с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Новосибирские компании могут перевести сотрудников на дистанционку
В Новосибирской области при ухудшении эпидобстановки на удалённый режим работы переведут сотрудников предприятий и организаций — в первую очередь тех, кто старше 60 лет и не привит. Об этом сообщили в правительстве региона.
В Оренбуржье назвали «группы риска» с низким уровнем вакцинации от COVID-19
В Оренбургской области, по состоянию на 26 января, антиковидными прививками охвачены 881,7 тысячи человек. Из них завершили курс вакцинации 834,6 тысячи человек. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомств, а в социальной сфере, силовых структурах, среди призывников, пациентов интернатов коллективный иммунитет составляет более 90%, а среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников учреждений образования — более 80%.
В Роспотребнадзоре заострили внимание на том, что в регионе остается низким уровень вакцинации в «группах риска», среди студентов, офисных служащих и других контингентов. Их призывают сделать прививку.
В школах Татарии не планируют полного перехода на дистанционное обучение
В образовательных учреждениях Татарии масштабного перехода на «дистан» не планируется. В республике более 466 тыс. школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний фильтр. На сегодняшний день количество обучающихся, не прошедших контроль, составляет 1027 детей (c 1 сентября — 35 017). На разобщении из-за роста заболеваемости находятся классы в 47 школах. Полностью закрытых на карантин образовательных учреждений в Татарии нет.
Мишустин утвердил состав опергруппы по противодействию «Омикрону»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав и регламент организации деятельности оперативной рабочей группы по вопросам, связанным с распространением нового штамма коронавируса. Об этом 27 января сообщает официальный сайт правительства России.
В Северной Осетии госпитализируют половину всех заболевших COVID-19
Северную Осетию назвали субъектом РФ с самой высокой долей госпитализированных по отношению ко всем выявленным случаям заражения. Этот показатель в регионе, по последним данным, составил 50%. Больше только в Туве — 60%. Об этом сообщила 26 января в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.
Приангарье получило большую партию вакцины «Спутник Лайт»
В Иркутскую область поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Известно, что препарат распределяется по пунктам вакцинации в Иркутске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Саянске. В ближайшие дни вакцина поступит в Братск и Железногорск.
В Алтайском крае значительно увеличили число тестирований на коронавирус
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 27 января 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года зараженных коронавирусом стало на рекордные 162 больше (всего 7039).
Впервые с нового года за сутки протестированы 12 827 жителей региона, выявлены 547 носителей (+40), а тестов сделано на 1570 больше.
Власти рассказали о готовности Новосибирской области к пятой волне COVID-19
Новосибирская область готова к пятой волне коронавируса. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников.
Ульяновская область получила первую партию вакцины от ковида для детей
В Ульяновской области начинают распределять первую партию вакцины от COVID-19 для иммунизации подростков.
В Хакасии «Омикрон» выявлен у троих детей
На сегодняшний день в Хакасии официально зарегистрировано 19 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».
На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы более 300 детей
В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 27 января 2022 года вакцинированы 1 251 212, в том числе — 368 детей (12−17 лет). Прирост за последние сутки составил +7044.
Жителей Ростовской области оставят без плановой медицинской помощи
С 29 января жители Ростовской области останутся без плановой медицинской помощи. Это связано с ужесточением коронавирусных ограничений, обновлённый перечень которых утвердил донской губернатор Василий Голубев, передаё тИА REGNUM.
Власти подтвердили начало пятой волны коронавируса в Новосибирской области
В Новосибирской области началась пятая — «омикронная» — волна пандемии. Об этом сегодня, 26 января, заявил губернатор региона Андрей Травников.
Власти Тувы признали преждевременность закрытия парикмахерских и саун
Власти Тувы отменяют часть принятых в начале недели антиковидных запретов, касающихся субъектов малого и среднего бизнеса.
Решение о всеобщем школьном карантине принято — новосибирский губернатор
Решение о введении всеобщего школьного карантина в Новосибирской области «принципиально принято». Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.
В Крыму за сутки госпитализировали 89 ковид-пациентов
В Республике Крым ещё 89 пациентов с коронавирусом попали в больницы, сообщили в региональном оперативном штабе 27 января. Накануне, 26 января, сообщалось о 85 госпитализированных пациентах.
В Ярославской области приостановлена плановая медпомощь в больницах
В Ярославской области приостановлено оказание плановой медицинской помощи во взрослых и детских стационарах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения региона.
В органах власти Чувашии приостановлены приёмы граждан
В Чувашии с учётом резкого роста количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и числа заболевших временно приостанавливается личный приём граждан. Об этом сообщает управление по работе с обращениями граждан администрации главы республики.
В Минпросвещения назвали число школ на карантине из-за COVID-19
Ряд школ 39 регионов России сохраняют карантинные меры, введённые из-за распространения коронавируса. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная в телеграм-канале «Большая перемена РФ», принадлежащем пресс-службе Минпросвещения РФ.
В новосибирских школах готовятся ввести всеобщую «удалёнку»
Новосибирский оперштаб готовит решение о введении всеобщего карантина в школах. Учеников отправят на «удалёнку» уже с 31 января. Очно смогут учиться только одиннадцатиклассники. Об этом сегодня, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Травников.