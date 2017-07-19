Штамм «Омикрон» наступает: как заявила 26 января вице-премьера Татьяна Голикова, он зарегистрирован в 72 регионах России, на него и другие недоминирующие штаммы приходится более 52% случаев заражения. Из общего количества выявленных новых случаев госпитализировались в среднем 17% пациентов. При этом в 35 регионах уровень госпитализации выше, чем по стране в целом. Наиболее высокий — более 30% — отмечается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии, Карачаево-Черкесии. Более 40% — в Курской, Пензенской областях и Марий Эл, более 50% — в Северной Осетии, более 60% — в Туве. В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%.

Власти регионов всё чаще заявляют об отмене плановой медпомощи и ужесточают ограничения: работники переходят на удалённый режим работы, школьники — на дистанционный формат обучения. По данным Минпросвещения РФ, в 39 регионах страны ряд школ сохраняют карантинные меры.

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