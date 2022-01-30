Элиста, , 14:00 — REGNUM В Калмыкии на утро 30 января зарегистрировано 490 (-35 за сутки) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 84 пациента. Такие данные привели ИА REGNUM в региональном оперштабе.

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В настоящее время лечение в ковидных стационарах получает 331 человек. Состояние восьми пациентов врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 7390 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 37 462 носителя коронавирус. Выписаны с выздоровлением 33 205 ковид-пациентов.

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