Москва, , 11:36 — REGNUM В 74 регионах России выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 27 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Новый штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован в 74 регионах страны», — рассказали в штабе.

За сутки в ковидные стационары поступили 12 807 пациентов — на 4,8% больше, чем накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по противодействию штамму «Омикрон».