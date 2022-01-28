Курск, , 13:46 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 107 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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28 января зарегистрировано 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 50 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 85 тыс. 639 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 80 тыс. 570 пациентов, в том числе 108 — за последние сутки.

Всего скончались 2172 человека. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.