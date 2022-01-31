Ульяновск, , 08:40 — REGNUM В Ульяновской области практически на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям ведомства, за последние сутки (30 января), в регионе официально выявлено 796 носителей SARS-CoV-2. Это на четыре случая заражения больше, чем было подтверждено 29 января.

Продолжился рост контактных лиц, которые находятся под наблюдением. За последние сутки их количество увеличилось на 1210 человек, с 13 944 до 15 154.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 721 591 лабораторное исследование на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 127 710 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 118 323 человека, скончались 4065 ковидных больных.