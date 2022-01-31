Казань, , 12:49 — REGNUM В Татарии за минувшие сутки госпитализировали 235 носителей коронавирусной инфекции, выявили 698 новых случаев заражения. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По состоянию на 31 января зарегистрировали 48 865 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 39 128 пациентов, скончались 1587 человек. За сутки больничный закрыли 137 пациентов, подтвердили пять новых новых летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году было оформлено более 1,4 млн электронных больничных.

Читайте также: В Татарии с начала года выдано почти 120 тыс. электронных больничных