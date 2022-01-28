Омск, , 13:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались 15 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали уже 3493 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 704 носителя коронавируса, выздоровели 254 человека.

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