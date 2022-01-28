Якутск, 28 января 2022, 08:16 — REGNUM 28 января в Якутске стартует детская прививочная кампания от коронавируса. Несовершеннолетних ждут на вакцинацию во Дворце Детства, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабина.
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Прививки детям старше 12 лет начнут ставить в 17:00 по местному времени (11.00 мск). Предварительно подросткам нужно будет получить разрешение на вакцинацию у своего участкового педиатра.
Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация подростков будет добровольной, ранее подчёркивала вице-премьер республики. По её словам, первыми желание прививать детей изъявили сотрудники медучреждений Якутии.