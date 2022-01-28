Якутск, , 08:16 — REGNUM 28 января в Якутске стартует детская прививочная кампания от коронавируса. Несовершеннолетних ждут на вакцинацию во Дворце Детства, сообщила на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабина.

Вакцинация NIAID

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Прививки детям старше 12 лет начнут ставить в 17:00 по местному времени (11.00 мск). Предварительно подросткам нужно будет получить разрешение на вакцинацию у своего участкового педиатра.

«Это первый этап вакцинации. Вакцина поступила в ограниченном количестве. В каждом случае решение о вакцинации врачом будет приниматься при наличии письменного согласия родителей. Соответствующую работу уже провели в отношении детей сотрудников медучреждений, работающих в «красной зоне». Они имеют приоритет», — пояснила Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация подростков будет добровольной, ранее подчёркивала вице-премьер республики. По её словам, первыми желание прививать детей изъявили сотрудники медучреждений Якутии.