Королёв, Московская область, , 12:49 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Королёве. Об этом 28 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 691. Следом за Королёвом идут Люберцы и Раменское, где за этот же период официально в каждом населенном пункте подтверждено заражение новой инфекцией 533 человек. На третьем месте расположилась Балашиха, где COVID-19 диагностировали у 469 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 8611 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 769 человек