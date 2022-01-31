Новосибирск, , 12:04 — REGNUM В Новосибирскую область по данным на сегодня, 31 января, поступило более 2 093 175 доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Первым компонентом привились 1 494 152 новосибирца, завершили вакцинацию 1 410 903 человека.

Среди новосибирцев в возрасте от 60 лет прививку, с учетом ревакцинации, сделали 493 575 человек.

Остаток вакцины — 589 615 доз.

В регионе начата вакцинация детей от коронавируса. Область получила 1440 доз «Спутника М». За прошедшие дни привито 90 детей — по согласованию с родителями.