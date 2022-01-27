Симферополь, , 11:13 — REGNUM Жители Республики Крым старше 60 лет снова смогут без ограничений пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте с 28 января. Соответствующие изменения в указ о введении в регионе режима повышенной готовности внёс глава Крыма Сергей Аксёнов. Документ опубликован 27 января на сайте правительства РК.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Внести в указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года No 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» следующие изменения: в постановляющей части указа пункт 7 признать утратившим силу. Настоящий указ вступает в силу с 28 января 2022 года», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма отменили льготный проезд в общественном транспорте для жителей старше 60 лет в связи с пандемией в конце октября 2021 года. В декабре льготы вернули, но лишь тем жителям, которые успели привиться против коронавируса. 26 января глава Крыма объявил о снятии ограничений на льготный проезд, поскольку «пенсионеры и пожилые всё равно ездят в общественном транспорте».